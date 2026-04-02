سالم المري: «أرتميس 2» محطة تاريخية لطموح البشر

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

قال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، بمناسبة إطلاق «أرتميس 2»، أول مهمة مأهولة ضمن برنامج «أرتميس»: نرسل أصدق التهاني لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، ووكالة الفضاء الكندية، وكل فرق العمل، بمناسبة إطلاق مهمة «أرتميس 2»، التي تشكل محطة تاريخية لطموح البشر في الفضاء.

تحمل «أرتميس 2» إرث مهمات «أبولو»، لتبدأ اليوم عصراً جديداً من استكشاف الفضاء العميق، حيث ستتيح للبشر العودة إلى سطح القمر وبناء وجود مستدام هناك بعدها.

وأضاف: من هنا، نجدد في مركز محمد بن راشد للفضاء التزامنا بالإسهام في كل رؤى وجهود استكشاف الفضاء التي تدعم التقدم العلمي، مستلهمين من تجربة التعاون الدولي التي يقدمها برنامج «أرتميس». ونتمنى للطاقم ريد وايزمان، وفيكتور غلوفر، وكريستينا كوك، وجيريمي هانسن النجاح في مهمتهم والعودة بالسلامة.

مع هذا الإنجاز التاريخي لمسيرة الاستكشاف عالمياً، نؤكد مواصلة دولة الإمارات جهودها كشريك فاعل في تحقيق طموحات البشر في الفضاء.