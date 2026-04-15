سعود بن صقر يستقبل سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، سعادة آرثر ماتلي سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسعادة السفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع سويسرا في شتى المجالات وتبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب سعادة آرثر ماتلي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بعلاقات التعاون الوثيقة بين بلاده ودولة ، وبما تحظى به من مكانة بارزة إقليمياً ودولياً، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية مستدامة على مختلف الصعد.

امير السيد

