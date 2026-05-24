بالصور.. مدينة العين تتزين احتفاء بعيد الأضحى بأحدث تقنيات الإضاءة الصديقة للبيئة

ابوظبي - سيف اليزيد - أنجزت بلدية مدينة العين أعمال زينة عيد الأضحى المبارك عبر تركيب نحو 1400 وحدة إنارة امتدت لمسافة 98 كيلومتراً لتشمل أبرز الشوارع والتقاطعات الحيوية، وذلك بهدف تعزيز المظهر الجمالي للمدينة وإضفاء أجواء احتفالية تسعد أفراد المجتمع والزوار.

وأوضحت المهندسة موزة المحرزي، مدير مشروع الزينة ببلدية مدينة العين، أن التصاميم المعتمدة دمجت بين الهوية البصرية للمدينة المستوحاة من طبيعتها وعبارات التهنئة بالعيد، معتمدة على تقنيات إضاءة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة بألوان هادئة ومريحة بصرياً، فيما أكدت البلدية التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان تحمل التركيبات لمختلف الظروف الجوية بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز مكانة المدينة السياحية والحضارية.