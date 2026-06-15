طحنون بن زايد يبارك للقيادة الرشيدة بمناسبة العام الهجري الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - رفع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، أسمى التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أسمى التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «سائلين المولى عز وجل أن يجعله عاماً مليئاً بالخير والأمن والازدهار، وأن يديم على وطننا نعمة الاستقرار والتقدم، وأن ينعم على المنطقة والعالم بالسلام والرخاء».