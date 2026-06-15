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سيف بن زايد يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة العام الهجري الجديد

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سيف بن زايد يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة العام الهجري الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، القيادة الرشيدة وشعب بمناسبة العام الهجري الجديد 1448.
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس»: «أرفع أسمى آيات التهاني إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات   بمناسبة العام الهجري الجديد 1448هـ، مستلهمين من الهجرة النبوية الشريفة معاني الإيمان والعزم والأمل».
وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: «نسأل الله أن يجعله عام خير وإنجاز وازدهار، وأن يديم على وطننا الأمن والاستقرار والرخاء، وعلى العالم السلام والطمأنينة. كل عام وأنتم بخير.. وعام هجري مبارك».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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