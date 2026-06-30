منصور بن زايد يهنئ المغرب بالتأهل إلى دور الـ16 في كأس العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - هنّأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، والشعب المغربي والجماهير العربية، تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم.



وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك لجلالة الملك محمد السادس، وللشعب المغربي الشقيق، وللجماهير العربية، تأهل منتخب المغرب إلى دور الـ16 في كأس العالم. أداء مشرِّف وروح عالية عكست عزيمةً وإصراراً استحقا التأهل. نتمنى لهم التوفيق في مواصلة هذا المشوار، وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسعد الجماهير المغربية والعربية».

— منصور بن زايد (@MansourBinZayed) This is a Twitter Status