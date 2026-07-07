رئيس جمهورية السنغال يستقبل شخبوط بن نهيان

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل فخامة باسيرو ديوماي فاي، رئيس جمهورية السنغال، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وذلك في إطار زيارة معاليه الرسمية إلى داكار. ونقل معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية السنغال وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية السنغال معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولةـ نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة،، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. وتناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال، والفرص المتاحة لتوسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية. وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن العلاقات الإماراتية السنغالية تستند إلى روابط صداقة وتعاون راسخة، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل مع السنغال لتعزيز الشراكات، التي تخدم أولويات التنمية وتحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجانبين.