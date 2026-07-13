الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده

0 نشر
0 تبليغ

  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده 1/4
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده 2/4
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده 3/4
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده 4/4

ابوظبي - سيف اليزيد - أسواق المال

close.svg

علوم الدار

802181d505.jpg

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس الجبل الأسود بذكرى اليوم الوطني لبلاده

0a10b5aa4a.jpg

13 يوليو 2026 10:23

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش، رئيس الجبل الأسود، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي ميلويكو سبايتش، رئيس وزراء الجبل الأسود.

المصدر: وام

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

up-arrow-white.svg

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©

الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

Advertisements

قد تقرأ أيضا