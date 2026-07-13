الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية المغرب التطورات الإقليمية

0 نشر
0 تبليغ

  • عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية المغرب التطورات الإقليمية 1/4
  • عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية المغرب التطورات الإقليمية 2/4
  • عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية المغرب التطورات الإقليمية 3/4
  • عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية المغرب التطورات الإقليمية 4/4

ابوظبي - سيف اليزيد - أسواق المال

close.svg

علوم الدار

2863b7bab0.jpg

عبدالله بن زايد يبحث مع وزير خارجية المغرب التطورات الإقليمية

95a851ae4b.jpg

13 يوليو 2026 00:19

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية الشقيقة، مجمل التطورات الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة والمملكة المغربية، وسبل تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنماء والازدهار على البلدين وشعبيهما.
وأشاد سموه، خلال الاتصال الهاتفي مع معالي ناصر بوريطة، بالنتائج المتميزة والمستوى المشرف للمنتخب المغربي لكرة القدم خلال مشاركته في كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا.

المصدر: وام

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

up-arrow-white.svg

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا