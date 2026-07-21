«أبوظبي للدفاع المدني» تحظى بإشادة دولية في تطوير منظومة مستدامة

ابوظبي - سيف اليزيد - حظيت هيئة أبوظبي للدفاع المدني، بإشادة دولية بجهودها في تطوير منظومة مستدامة في السلامة والوقاية من الحريق بإمارة أبوظبي، خلال المشاركة في مؤتمر الجمعية الوطنية الأميركية للحماية من الحرائق (2026 NFPA Conference & Expo) الذي عُقد في الولايات المتحدة الأميركية.

وأبرزت الجمعية الوطنية الأميركية للحماية من الحرائق (NFPA)، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، المشروع الاستراتيجي لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، لتطوير منظومة متكاملة للوقاية من الحريق في إمارة أبوظبي، ما يتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة لدى الجمعية.

وأكدت الجمعية، أمام نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والمتخصصين المشاركين من مختلف دول العالم، عزمها المضي قدماً في تنفيذ المشروع الشامل مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني، الرامي إلى تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للوقاية من الحريق، تراعي أحدث الابتكارات التقنية والمعايير العالمية.

وكرّمت الجمعية، وفد «الهيئة» المشارك في المؤتمر والمعرض الدولي، تقديراً لجهود الهيئة في تطوير منظومة السلامة والوقاية من الحريق في أبوظبي، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.

وعلى هامش المؤتمر، شارك أعضاء وفد «الهيئة» في ثلاث جلسات نقاشية متخصّصة تناولت أبرز التحديات والاتجاهات المستقبلية في مجالات السلامة من الحريق، والحد من المخاطر المجتمعية، وحماية الأرواح، بما أسهم في تبادل الخبرات وبناء جسور التعاون مع نخبة من الخبراء والممارسين الدوليين.

وحرص أعضاء الوفد على حضور 34 ورشة عمل ومحاضرة تخصصية، اطلعوا خلالها على أحدث المستجدات في «الأكواد» والمعايير الدولية، والابتكارات التقنية، وأفضل الممارسات المطبّقة في مجالات الوقاية والسلامة، بما يدعم جهود «الهيئة» في تطوير ريادتها المؤسسية، وتعزيز جاهزيتها المستقبلية.

وشملت المشاركة زيارة الوفد إلى المعرض الدولي المصاحب للمؤتمر، حيث تعرّف على أحدث المعدات والأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات الوقاية والكشف والإنذار والإطفاء والاستجابة للطوارئ، وبحث فرص الاستفادة منها في دعم مشاريع «الهيئة» المستقبلية.

وتجسّد مشاركة الهيئة في مؤتمر الجمعية الوطنية الأميركية للحماية من الحرائق لعام 2026 نهجها في بناء الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات العالمية الرائدة، والاستفادة من أحدث المعارف والتقنيات، بما يرسّخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة رائدة في الأمن والسلامة على المستويين الإقليمي والدولي.