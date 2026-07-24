شرطة أبوظبي تحذّر السائقين من ترك المركبة في حالة تشغيل

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّرت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي السائقين من مخاطر ترك مركباتهم في حالة التشغيل أثناء التسوق وقضاء الاحتياجات من المحال التجارية أو محطات الوقود أو الصراف الآلي "ATM" أو النزول للصلاة، مما يؤدي إلى اشتعالها أو تعرضها للسرقة من قِبل بعض المترصدين من أصحاب النفوس الضعيفة.

وأكدت شرطة أبوظبي على ضرورة عدم التهاون والتقصير بترك مفتاح المركبة داخلها في المنزل أو تركها في وضعية التشغيل، مشيرة إلى أن بعض مستخدمي المركبات قد يتركون أولادهم وخاصة الرضع داخل السيارات وهي في حالة التشغيل.

وأفادت مديرية المرور والدوريات الأمنية بأن المادة الخامسة من البند الرابع من قواعد السير والمرور تنص على "أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق وألا يترك المركبة ومحركها دائراً وأن يؤمِّن عدم تحركها أثناء غيابه" وتنص المادة رقم 70 من قانون السير والمرور الاتحادي على "عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وارشادات المرور" مخالفة قيمتها 500 درهم.