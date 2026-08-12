عمار بن حميد يعزي في وفاة فاطمة شاهين الرئيسي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها، فاطمة شاهين محمد آل رحمة الرئيسي، والدة ناجي علي الرئيسي، وشقيقة عبدالعزيز، والمرحوم محمد شاهين الرئيسي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في منطقة الحميدية بعجمان.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في «المجلس العامر» بعجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، سائلاً الباري جلَّ وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.