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رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

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رئيس الدولة ورئيس الكونغو الديمقراطية يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحثا خلاله مختلف جوانب العلاقات الثنائية والعمل المشترك لتعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المتبادلة، ويدعم أولويات التنمية، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وأكد الجانبان حرصهما المتبادل على مواصلة دفع علاقات التعاون بين دولة وجمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الأمام لتحقيق أهداف شراكتهما الاقتصادية الشاملة واستثمار كل الفرص المتاحة في مسارها لما فيه الخير والنماء لشعبيهما.
كما أعرب رئيس الكونغو عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، مثمناً المساعدات والإمدادات الطبية الإغاثية التي تقدمها دولة الإمارات لتعزيز الاستجابة للأوضاع الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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