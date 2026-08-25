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محمد بن راشد: نهنئ الأمة الإسلامية بذكرى مولد نبينا رسول الإنسانية

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محمد بن راشد: نهنئ الأمة الإسلامية بذكرى مولد نبينا رسول الإنسانية

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، الأمة الإسلامية بذكرى مولد نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الإنسانية، خير البشر، ورحمة الله للعالمين.
وقال سموه في منشور عبر منصة إكس: "نهنئ الأمة الإسلامية بذكرى مولد نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم.. رسول الإنسانية.. خير البشر.. ورحمة الله للعالمين.. وفي هذا اليوم المبارك نسأل الله العلي القدير أن يعيده على الأمة الإسلامية وهي في خير وأمن وأمان واستقرار".

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) This is a Twitter Status
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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