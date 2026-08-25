حمدان بن محمد يهنئ الأمة الإسلامية والقيادة الرشيدة بذكرى المولد النبوي الشريف

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الأمة الإسلامية، والقيادة الرشيدة، والشعب الإماراتي، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال سموه عبر منصة إكس: "في ذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، نحتفي بسيرةٍ أضاءت للإنسانية طريقها نحو النور، ورسالةٍ جعلت من مكارم الأخلاق سبيلاً إلى خيري الدنيا والآخرة.. وبهذه المناسبة المباركة، نتقدم إلى أمتنا الإسلامية، وقيادتنا الرشيدة، وشعبنا العزيز بأصدق التهاني، ونسأل الله أن يعيدها علينا دائماً بالخير واليُمن والبركات".