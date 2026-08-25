منصور. بن زايد: في ذكرى المولد النبوي نستحضر سيرة عظيمة جعلت من الخير غاية سامية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، نستحضر ما تركه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سيرة عظيمة، قامت على الرحمة والمحبة والتسامح، وجعلت من الخير غايةً سامية.

وقال سموه عبر منصة إكس: "في ذكرى المولد النبوي الشريف، نستحضر ما تركه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من سيرة عظيمة، قامت على الرحمة والمحبة والتسامح، وجعلت من الخير غايةً سامية. نسأل الله أن يحفظ وطننا وأهله، وأن يكتب لمنطقتنا والعالم السلام والأمان".

— منصور بن زايد (@MansourBinZayed) This is a Twitter Status