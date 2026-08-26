أبوظبي تتزين استعداداً للعام الدراسي الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

زيّنت بلدية مدينة أبوظبي عدداً من الجسور والشوارع الرئيسية في مدينة أبوظبي وضواحيها بإضاءات وتشكيلات ترحيبية، استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد، في مشهد يعكس أجواء الاحتفاء بعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وبما يُضفي لمسات جمالية على الطرق والمرافق الحيوية في العاصمة.

توّلت فرق فنية متخصّصة تابعة للبلدية تنفيذ ومتابعة أعمال الزينة، وفق خطط تشغيلية تضمن جاهزية التشكيلات والإضاءات والمحافظة على جودة مظهرها، بما يعكس المكانة الحضارية لإمارة أبوظبي، ويعزّز الأجواء الاحتفالية المصاحبة لهذه المناسبة المجتمعية.

وتأتي هذه الأعمال بالتزامن مع استعدادات أبوظبي لاستقبال العام الدراسي الجديد، الذي يشهد عودة آلاف الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية إلى المدارس، حيث تسهم الزينة والإضاءات في إضفاء أجواء ترحيبية واحتفالية على المشهد الحضري، لا سيما خلال ساعات المساء، وتعكس اهتمام البلدية بمواكبة المناسبات المجتمعية، وإضفاء طابع جمالي عليها.

وحرصت بلدية مدينة أبوظبي على أن تتناسب التشكيلات والمجسّمات الضوئية المستخدمة، مع أبعاد ومساحات الشوارع والجسور، بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق من المركبات والمشاة، إلى جانب مراعاة معايير الاستدامة، وكفاءة استهلاك الطاقة.

جودة عالية

تتميز مكوّنات الزينة بجودة عالية ومقاومة للعوامل والتغيرات الجوية، وتصنع من مواد صديقة للبيئة قابلة لإعادة التدوير، فيما تخضع أعمال الزينة والمتابعة والصيانة لإشراف فرق فنية متخصّصة، بما يضمن استمرارية أدائها والمحافظة على مظهرها طوال فترة الاحتفاء بالعام الدراسي الجديد.

إسعاد

تندرج المبادرة ضمن جهود بلدية مدينة أبوظبي لتعزيز جودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع، ومواكبة المناسبات المختلفة، من خلال توظيف عناصر جمالية مبتكرة في الفضاءات العامة، بما يسهم في تعزيز المشهد الحضري والجمالي للمدينة، ويعكس نهج أبوظبي في الارتقاء بمرافقها وخدماتها.