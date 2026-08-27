طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة لسقوط أمطار

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية/ 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 13:52 والمد الثاني عند الساعة 00:41 والجزر الأول عند الساعة 18:35 والجزر الثاني عند الساعة 07:43.

وفي بحر عُمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 09:45 والمد الثاني عند الساعة 21:18 والجزر الأول عند الساعة 15:51 والجزر الثاني عند الساعة 03:41.