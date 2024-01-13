الاكثر متابعة اليوم - زوجة خالد يوسف تبكي: أنا ضد خالد يوسف في كل حاجة!

حلت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد_يوسف، ضيفة على برنامج “قعدة ستات” المذاع على قناة “ألفا اليوم”.
في بداية حديثها، تكلمت “شاليمار” عن علاقتها بابنتها وهي تبكي، قائلة: “ربنا يستر لما تيجي تتجوز، أكيد أنا مش هحب جوزها ودي مش غيرة لكن أنا محستش أني بني آدمة ومحستش بالدنيا ومحستش أن ربنا طبطب عليا ولا إداني إلا لما شوفتها، وكل اللي فات ده مالوش قيمة، و(تي تي) وأمي هما أغلى اتنين في حياتي”.
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كما تحدثت “شاليمار” عن زوجها المخرج خالد_يوسف، قائلة: “لحظاتي الحلوة مع جوزي هو ميزان وأنا دلو ومختلفين أنا وخالد ..اتفقنا أن لا نتفق يعني أنا ضده سياسيًا تمامًا وأنا ضده في كل حاجة وأنا لا أتفق مع خالد إلا في حاجة واحدة أنه مخرج مهم”.