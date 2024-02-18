الاكثر متابعة اليوم - نادين نجيم تعتذر و”ماوقفت على ماكدونالدز”!

تعرضت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، لانتقادات كثيرة، بعدما نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه تتناول وجبة من “ماكدونالدز”، في ظل الوقت الذي ينادي فيه الكثيرون بمقاطعة سلسلة مطاعم ماكدونالدز، نظرًا لدعمها الكيان الصهيوني المحتل.

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اعتذرت نادين عن هذا الفيديو، ونشرت فيديو آخر ظهرت فيه تقول:

“بعرف انو انتوا محقونين وحقكن تعملوا هالردة الفعل، انا بصراحة لما حطيت الستوري ما اجا ببالي لا دعاية لماكدونالدز ولا بيهمني ماكدونالدز ولا بيعني لي كشركة”.

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“كنت بس حابة شارككم شو باكل وانا طالعة على الطيارة، ولا اجا ببالي موضوع انه هن بيدعموا اسرائيل، عن جد راحت معي نسوة، بعتذر اذا هادا الشي زعلكم، وانتوا بتعرفوا انه انتوا كتير غاليين على قلبي، وما بريد حدا ابدا يزعل”.

“مسامحة كل انسان كتب لي كومنت بشع، لانه ما بيعرفوا قد اية انا بدعم القضية الفلسطينية وكتير متعاطفة مع كل شي بيصير وكتير مضايقة، ولهيك حذفت الستوري”.

“ماتخدوها بشكل شخصي، لم اقصدها بهذا الشكل ابدا، انا حدا ما بكذب، وحدا عايش حياته بعفوية، هي ما وقفت بس على ماكدونالدز، يمكن تليفوناتنا حتى الايفون وكتير كتير اشياء عم نستخدمها وبعدها فاتحة ببلادنا، وبنضطر تكون بين ايدينا وببيوتنا وهي لشركات نحن ضد سياستهن، ومعكن حق، بس ما تاخدوها بشكل شخصي وانتوا بقلبي، وانا بحبكن كتير”.

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ونستغرب الهجوم الشرس الذي تعرضت له نادين، خصوصًا إنها كما قالت “ما وقفت على ماكدونالدز”، بل هناك منتجات وأجهزة كثيرة نستخدمها وتتبع لشركات صهيونية، ولم ينادِ أحد بمقاطعتها!

فهل قاطع أحد هاتفه الأيفون؟

أم قاطع أحد تطبيق فيسبوك، وواتس آب وإنستجرام؟

نادين كانت ولا تزال من أكثر الفنانات دعمًا للقضية الفلسطينية، والتشكيك بانتمائها العربي للقضية أمر معيب جدًا!