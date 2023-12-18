شرطة دبي: إصابة شخصين بعد انهيار مبنى "الملا بلازا" في دبي

أعلنت شرطة دبي أن الجهات المعنية في حكومة دبي تعاملت، مساء السبت، مع حادث سقوط جزء صغير من مبنى تابع لمركز الملا بلازا، بسبب التخزين الخاطئ لمواد ثقيلة.
وأردفت شرطة دبي في بيان، أنه "قد تم تسجيل إصابتين بسيطتين جراء الحادث". وأوضحت أن الحادث الناجم عن التخزين غير السليم للمواد الثقيلة.
وأوضحت شرطة دبي في منشورها قائلة إن "مختلف الجهات باشرت باتخاذ جميع الإجراءات لضمان صحة وسلامة جميع العاملين وزوار المركز". وتم تحديد سبب الحادث نتيجة التحميل الزائد على حجرة تخزين المعدات.
ويقع المول، وهو أحد أقدم المولات في إمارة دبي، بالقرب من محطة مترو القيادة في منطقة النهدة 1.
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