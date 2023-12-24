المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: وصلتنا شهادات بأنّ الاحتلال ارتكب جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنيًا

كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنّه "وصلتنا شهادات حية بأنّ جيش الاحتلال ارتكب جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنيًا فلسطينيًا في محافظتي غزة والشمال، حيث أنشأ معسكرات اعتقال وحفر فيها حفراً كبيرةً ووضع فيها عشرات المواطنين وهم أحياء، ثم قام بإعدامهم من خلال إطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم قام بدفنهم بالجرافات".
وشدد على أنّه "تكررت هذه الجرائم في غزة والشمال من خلال إعدام عشرات المدنيين أمام ذويهم، كما قام الاحتلال بإعدام نساء حوامل كُنَّ في طريقهن إلى مستشفى العودة شمال غزة، وكنَّ يرفعن الرايات البيضاء، لكن الاحتلال أطلق عليهم الرصاص من مسافة قريبة، ثم قام بتجريفهن في المكان".
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