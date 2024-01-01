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فوز الرئيس تشيسكيدي بولاية جديدة في الكونغو الديمقراطية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعيد انتخاب فيليكس تشيسكيدي رئيساً لجمهورية الكونغو الديمقراطية بعد حصوله على 73.34% من الأصوات وفقاً للنتيجة الرسمية المعلنة الأحد.
وبحسب النتائج الصادرة عن اللجنة الانتخابية، يلي فيليكس تشيسكيدي، مويس كاتومبي الحاكم السابق لولاية كاتانغا (جنوب شرق) الذي حصل على 18,08% من الأصوات ثم مارتن فايولو الذي كان مرشحاً في الانتخابات الرئاسية 2018 (5.33%) ثم رئيس الوزراء الأسبق (2008-2012) أدولف موزيتو (1.12%).
منذ أيام عدة ومع نشر النتائج الجزئية، تأكد فوز فيليكس تشيسكيدي (60 عاماً) الذي يتولى السلطة منذ كانون 2019.
وقد دعي 44 مليون ناخب من حوالي 100 مليون نسمة، في الدولة الشاسعة الواقعة في وسط أفريقيا، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسهم، وكذلك نوابهم ولأول مرة مستشاريهم المحليين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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