واشنطن: إغراق 3 زوارق حوثية وقتل طواقمها

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أمس، إغراق 3 زوارق تابعة لجماعة الحوثي وقتل طواقمها بعدما هاجمت سفينة تجارية ومروحيات أميركية في جنوب البحر الأحمر.

وقالت «سنتكوم» في بيان، إن «طائرات هليكوبتر أميركية استجابت لنداء استغاثة أطلقته سفينة تجارية تابعة لـ«ميرسك» بعد أن أطلقت أربعة زوارق حوثية النار تجاهها في جنوب البحر الأحمر»، مضيفة أن «أربعة زوارق حوثية اقتربت على مسافة 20 متراً من السفينة في محاولة للصعود على متنها، وتم تبادل إطلاق النار بين طواقم الزوارق وأفراد الأمن التابعين للسفينة».

وأوضحت «سنتكوم» أن الزوارق الحوثية لم تستجب لتحذيرات أطلقتها المروحيات الأميركية وأطلقت النار تجاهها ما استدعى رد إطلاق النار دفاعاً عن النفس، ما أدى إلى إغراق 3 من الزوارق الـ4 وقتل طواقمها وفرار الزورق الرابع من المنطقة.

من جانبها، أكدت شركة «ميرسك» للشحن في بيان تناقلته وسائل الإعلام وقوع حادث يتعلق بسفينتها «ميرسك هانغتشو» بعد مرورها بمضيق باب المندب في طريقها من سنغافورة إلى ميناء «السويس».

كما أكدت الشركة سلامة أفراد طاقم السفينة وعدم وجود ما يشير إلى نشوب حريق على متنها. يأتي ذلك بعد حوالي أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر لوقف هجمات الحوثيين على السفن أطلق عليها اسم «تحالف الازدهار».

يأتي ذلك فيما أكد وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن ونظيره البريطاني غرانت شابس أن «الهجمات الحوثية على سفن الشحن الدولي في البحر الأحمر تنتهك حرية الملاحة التي يحميها القانون الدولي وتهدد مواطني بلدان مختلفة». وقال السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون»، بات رايدر في تصريح صحفي مساء أمس الأول: إن ذلك جاء خلال مباحثات هاتفية بين اوستن وشابس تناولت تصاعد وتيرة الهجمات الحوثية على سفن الشحن الدولي في البحر الأحمر، مضيفاً أن الجانبين شددا على أن «تلك الهجمات غير مقبولة وتؤدي إلى زعزعة استقرار النظام الدولي القائم على القواعد وتؤثر بشكل مستمر على التجارة العالمية وتعرضها للخطر». ونقل رايدر عن الوزير اوستن قوله: إن «الهجمات الصاروخية الحوثية تهدد حركة المواد الغذائية والوقود والمساعدات الإنسانية الحيوية في جميع أنحاء العالم وتشكل مشكلة دولية كبيرة تتطلب عملاً جماعياً».