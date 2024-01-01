حماس : رشقة الصواريخ الأولى في عام 2024 رسالة للاحتلال بأننا المسيطرين

ياسر رشاد - القاهرة - قالت حركة حماس إن الرشقة الأولى للعام 2024 ، هي رسالة الاقتدار الجديدة التي ارادت من خلالها المقاومة إيصال مدى تمكنها وتحكمها بالميدان .

واضافت حماس عبر حسابها، أن خروج الصواريخ من شمال القطاع الذي يدعي الاحتلال انه سيطر عليه يجعل الاحتلال اضحوكة امام شعبه وحلفاءه، بكل فخر واعتزاز المقاومة لا زالت بكل الخير وتل ابيب الآن تتلقى الصفعات ..

ونشرت مقطع فيديو يرصد اشتعال النيران داخل مناطق في تل أبيب احترقت بسبب الصواريخ التي اطلقتها المقاومة.



وقالت قناة 13 العبرية، إن المقاومة أطلقت ما لا يقل عن 20 صاروخًا من قطاع غزة تجاه تل أبيب، وسقوط عدد من الصواريخ في مدينة نيس زيونا غرب مدينة الرملة بعد فشل القبة الحديدية في اعتراضها.

وذكرت مواقع إسرائيلية، أن صاروخ سقط في مطار بنغريون وقوات كبيرة تهرع للمكان.

وقال يحيى السنوار لإذاعة القسام، إن قصف تل أبيب عام 2024 هو مجرد البداية"

ومع أول دقيقة في العام الجديد قصفت كتائب القسام، مدينة تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز M90 رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

وقالت القسام عبر حسابها إن الصواريخ تهنئة من السنوار لنتنياهو بمناسبة العام الجديد.

وانطلقت سيارات الإسعاف في عدة مناطق داخل تل أبيب لإنقاذ المصابين.

