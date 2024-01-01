حصاد عمليات المقاومة ضد الاحتلال في فلسطين واليمن والعراق ولبنان اليوم الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - نفذ رجال المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن على مدار اليوم عدة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأمريكا في أماكن مختلفة محتلة، استهدف فيها تجمعات للعدو وآليات عسكرية.
القوات المسلحة اليمنية:
- تستهدف بصواريخَ بحرية مناسبة سفينة حاوياتٍ "ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou" كانت متجهةً إلى موانئَ فلسطين المحتلةِ .
كتائب القسام:
- تدك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون
- في عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين.. تستهدف طائرة أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7"
- تستهدف قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة
- تستهدف 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105"
- تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة
- تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون
- تسقط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت لاهيا شمال قطاع غزة
- تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون
سرايا القدس:
- تقصف التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة تل الهوا جنوب غرب غزة.
- تفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وقوع المجموعة بين قتيل وجريح.
- تتمكن من قنص جندي صهيوني في حي التفاح بمدينة غزة.
- تقصف برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشدات العدو ومقراً للقيادة والسيطرة في أرض أبو عريبان جنوب شرق حي الزيتون.
ألوية الناصر صلاح الدين:
- تستهدف قوة صهيونية راجلة شرق مخيم البريج بقذيفتي R.P.G وتوقع فيهم إصابات مباشرة.
المقاومة الإسلامية في لبنان:
- تستهدف موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة إصابة مباشرة.
- تستهدف موقع العباد بالأسلحة المناسبة وتحقق فيه إصابات مباشرة.
- تستهدف تجمع لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة.
المقاومة الإسلامية في العراق:
- تهاجم قاعدة الرميلان المحتلة في سوريا، بواسطة الطيران المسيّر
- تهاجم قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر
- تستهدف هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة