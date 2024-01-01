كتائب القسام تحتفل بالعام الجديد 2024 بوابل صواريخ تضيء سماء تل ابيب

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت كتائب القسام، مدينة تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز M90 في الدقيقة الأولى للعام الجديد 2024, رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.



وقالت القسام عبر حسابها إن الصواريخ تهنئة من السنوار لنتنياهو بمناسبة العام الجديد.

وانطلقت سيارات الإسعاف في عدة مناطق داخل تل أبيب لإنقاذ المصابين.



على جانب آخر، نفذ رجال المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق واليمن على مدار اليوم عدة عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأمريكا في أماكن مختلفة محتلة، استهدف فيها تجمعات للعدو وآليات عسكرية.



القوات المسلحة اليمنية:

- تستهدف بصواريخَ بحرية مناسبة سفينة حاوياتٍ "ميرسك هانغزو Maersk Hangzhou" كانت متجهةً إلى موانئَ #فلسطين المحتلةِ .

كتائب القسام:

- تدك تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

- في عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين.. تستهدف طائرة أباتشي صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة بصاروخ "سام 7"

- تستهدف قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة

- تستهدف 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105"

- تستهدف جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

- تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

- تسقط طائرة استطلاع من طراز (Skylark-2) كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

- تدك تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون

سرايا القدس:

- تقصف التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة تل الهوا جنوب غرب غزة.

- تفجير فتحة أحد الأنفاق بمجموعة من جنود العدو في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وقوع المجموعة بين قتيل وجريح.

- تتمكن من قنص جندي صهيوني في حي التفاح بمدينة غزة.

- تقصف برشقة صاروخية وقذائف الهاون من العيار الثقيل تحشدات العدو ومقراً للقيادة والسيطرة في أرض أبو عريبان جنوب شرق حي الزيتون.

ألوية الناصر صلاح الدين:

- تستهدف قوة صهيونية راجلة شرق مخيم البريج بقذيفتي R.P.G وتوقع فيهم إصابات مباشرة.

المقاومة الإسلامية في لبنان:

- تستهدف موقع ‏حانيتا بالأسلحة المناسبة إصابة مباشرة.‏

- تستهدف موقع ‏العباد بالأسلحة المناسبة وتحقق فيه إصابات مباشرة.‏

- تستهدف تجمع ‏لجنود العدو في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة.‏

المقاومة الإسلامية في العراق:

- تهاجم قاعدة الرميلان المحتلة في سوريا، بواسطة الطيران المسيّر

- تهاجم قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمال العراق، بالطيران المسيّر

- تستهدف هدفاً عسكرياً في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة