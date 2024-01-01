كفر الشيخ تحتفل بالسنة الجديدة (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تشهد الميادين العامة في مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تجمع الأهالي احتفالًا بالسنة الجديدة.

ووسط أجواء البهجة انتشرت معدات الصوت مثل المكبرات لإذاعة الأغاني المبهجة تزامنًا مع توافد الأهالي فيما تشهد المنشآت التجارية رواجًا خلال تلك الأوقات.

يذكر أن عادة أهالي كفر الشيخ في كل عام يحتفلون برأس السنة الميلادية بالتجمع في الميادين العامة التي تشتهر بالزخم التجاري ليبدوا فرحتهم بالعام الجديد ما بين تنظيم حلقات رقص واللهو على الأغاني المبهجة.