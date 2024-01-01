اخبار العالم

كفر الشيخ تحتفل بالسنة الجديدة (صور)

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

تشهد الميادين العامة في مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، تجمع الأهالي احتفالًا بالسنة الجديدة.

ووسط أجواء البهجة انتشرت معدات الصوت مثل المكبرات لإذاعة الأغاني المبهجة تزامنًا مع توافد الأهالي فيما تشهد المنشآت التجارية رواجًا خلال تلك الأوقات.

يذكر أن عادة أهالي كفر الشيخ في كل عام يحتفلون برأس السنة الميلادية بالتجمع في الميادين العامة التي تشتهر بالزخم التجاري ليبدوا فرحتهم بالعام الجديد ما بين تنظيم حلقات رقص واللهو على الأغاني المبهجة.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا