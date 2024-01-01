دمار هائل وجثث دهستها الدبابات.. آثار الاحتلال بعد انسحابه من بيت لاهيا شمالي غزة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، عن "دمار هائل" في المنازل والبنى التحتية والمنشآت المدنية والخدماتية.



ونقلا عن شهود عيان، أفاد مراسل الأناضول بأن حالة من الهدوء الحذر تسود مناطق عدة في شمالي القطاع، بالتزامن مع عودة أعداد كبير من النازحين في مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة الى شمالي القطاع، ولا سيما بلدات بيت لاهيا وجباليا وبيت حانون.



وأوضح أن الآليات العسكرية الإسرائيلية لا تزال متواجدة في أطراف بلدات جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون، و"هناك عدد كبير من الجثث في الشوارع تم دهسها من الدبابات".



وخلال الأيام الماضية، تعرضت مناطق عدة في شمالي القطاع لقصف إسرائيلي مكثف، خاصة منطقة "مشروع بيت لاهيا" والمناطق المحيطة به.



وقُتل آنذاك أكثر من 50 فلسطينيًا من بلدة بيت لاهيا؛ جراء قصف مربعٍ سكني لعائلات خير الدين والكرد والمغربي وخليف في منطقة المشروع، وفقا للمتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و165 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

وقال الشاب محمد مسلم من سكان بيت لاهيا للأناضول إن "جيش الاحتلالالإسرائيلي دمر البلدة بشكل مهول أثناء توغله البري، ونزح السكان باتجاه المناطق الغربية وباتجاه مدينة غزة".



وأضاف أن "شوارع البلدة جرفتها دبابات الجيش ودمرت البنية التحتية من خطوط مياه وصرف صحي وشبكة إنارة واقتلعت الأشجار، ناهيك عن تدمير المباني السكنية بالغارات الجوية والمدفعية".



وشدد على أنهم يعيشون في حالة من "الصدمة" بعد رؤية منطقتهم السكنية مدمرة بشكل كامل ولا تصلح للعيش بشكل مطلق.



أما المسن عبد الكريم حماد فقد وقف مندهشًا لبعض الوقت يتأمل الخراب والدمار الذي حلّ بمنطقة مشروع بيت لاهيا، وقال "لم تعد هذه المنطقة كما عرفناها سابقًا".



وأوضح حماد لمراسل الأناضول أن "الطائرات دمرت المنازل والمناطق السكنية، ومن ثم توغلت الدبابات والجرافات وقامت بتجريف وتخريب أكبر في البلدة".



حماد، الذي نزح إلى مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة وعاد في 29 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى بيت لاهيا، تابع أن سكان البلدة صُدموا مما شاهدوه من تدمير واسع وغير مسبوق لمناطقهم السكنية.



وفي الأسبوع الماضي، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في بيان لها، من الأوضاع الكارثية في غزة والشمال مع تصاعد حدة العمليات العسكرية الإسرائيلية فيها.



فيما قال منسق اتحاد بلديات قطاع غزة حسني مهنا للأناضول إن "الجيش الإسرائيلي انسحب من مناطق عديدة في بلدة بيت لاهيا بعد توغله بريا وتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق في البلدة".



وأضاف مهنا أن "الجيش خلف دمارا هائلًا في البلدة جراء قصف المدفعيات والطائرات الإسرائيلية المكثف".



مهنا بيَّن أن "الاستهداف الإسرائيلي العنيف والدمار الكبير في بلدة بيت لاهيا حولها إلى مدينة أشباح وأخلى المناطق المستهدفة من ساكنيها".



وزاد بأن "الأوضاع الصحية والبيئية صعبة للغاية في بلدة بيت لاهيا وكافة مناطق ومحافظات قطاع غزة؛ جراء عدم قدرة البلديات على القيام بمهامها بالشكل المطلوب؛ نظرًا لاستمرار العدوان الإسرائيلي ونفاد الوقود اللازم لعمل هذه البلديات".



كما "تضررت مرافق وآليات بلدية بيت لاهيا؛ بفعل الاستهداف الإسرائيلي المباشر، ما حد من قدرة الطواقم على الحركة أثناء العدوان، وأثر بشكل كبير على الخدمات المقدمة للسكان"، كما ختم مهنا.

المصدر: الأناضول