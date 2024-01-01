150 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة.. الإحصاء الفلسطيني: عدد الشهداء هذا العام هو الأكبر منذ نكبة 1948

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، في حين قال الجهاز المركزي للأحصاء إن عدد الشهداء هذا العام هو الأكبر منذ النكبة.



وأفادت الوزارة، في بيان عبر منصة تلغرام، بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21٫822 شهيدا، و56٫451 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".



وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا و286 إصابة".



في الأثناء قال الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، اليوم الأحد، إن عدد الشهداء عام 2023 هو الأكبر في فلسطين منذ نكبة 1948.



وأضاف الجهاز -في بيان صادر في آخر يوم من عام 2023- أن عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية العام الجاري بلغ 22 ألفا و404 شهداء، منهم 22 ألفا و141 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وأوضح البيان أن 98% من الشهداء الذين سجلوا عام 2023 كانوا من قطاع غزة، منهم نحو 9 آلاف طفل و6450 امرأة.



في حين بلغ عدد الشهداء بالضفة الغربية 319، منهم 111 طفلا و4 نساء، كما استشهد أكثر من 100 صحفي، وفقا لسجلات وزارة الصحة.



وأوضح البيان أنه سجل حتى اليوم الأخير من عام 2023 أكثر من 7 آلاف مفقود، 67% منهم من الأطفال والنساء، كما نزح ما يقارب 1.9 مليون مواطن داخل القطاع بعيدا عن أماكن سكناهم.



ووفقا لبيانات "هيئة شؤون الأسرى والمحررين" (تابعة للسلطة الفلسطينية) حتى نهاية العام 2023، بلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي نحو 7800 أسير حتّى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، من بينهم 76 أسيرة، و260 طفلا، كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين 2870 معتقلا.



ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، تسببت في تدمير هائل للبنية التحتية، وخلّفت "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفق تقارير فلسطينية ودولية.



المصدر: وكالات