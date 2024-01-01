شكرا لقرائتكم خبر عن زعماء العالم يفتتحون العام الجديد بالتصريحات الرنانة.. ماذا قالوا؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في الوقت الذي استقبل فيه سكان العالم العام الجديد بالألعاب النارية والسعادة والتفاؤل، افتتحها العديد من الزعماء بالقرارات والتصريحات الرنانة.

واستقبلت ملكة الدنمرك عام 2024 بقرار مهم في خطابها السنوي بمناسبة العام الجديد، إذ اعلنت أنها ستتنازل عن العرش في 14 يناير الحاليّ بعد 52 عامًا من تربعها فوقه، وسيخلفها ابنها الأكبر ولي العهد الأمير فريدريك.

روسيا والصين

وفي روسيا أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بالجنود الروس، ووصفهم بالأبطال في خطابه الذي ألقاه بمناسبة العام الجديد، والذي ركز فيه على الوحدة والعزم المشترك، دون أن يتطرق في حديثه إلى الحرب في أوكرانيا.

أما الرئيس الصيني، فأكد أن بلاده ستدعم وتعزز الانتعاش الاقتصادي للبلاد في عام 2024، وإنها ستعمق الإصلاحات من أجل التنمية الاقتصادية طويلة الأجل.

كوريا الشمالية وفرنسا

وافتتحت كوريا الشمالية العام الجديد بعهد بإطلاق 3 أقمار صناعية جديدة للتجسس، وصنع طائرات عسكرية مسيرة، وتعزيز ترسانتها النووية في عام 2024، في وقت قال فيه زعيمها كيم جونج أون إن سياسة الولايات المتحدة تجعل من الصعب تجنب الحرب.

وفي فرنسا، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطاب بثه التلفزيون قبل احتفالات العام الجديد إن عام 2024 سيكون "عام الفخر للفرنسين"، مع استعداد البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية العام المقبل وإعادة فتح كاتدرائية نوتردام بعد تعرضها لحريق مدمر.