شكرا لقرائتكم خبر عن أول أحداث 2024.. اتهامات بين أوكرانيا وروسيا وتهاني في كوريا الشمالية والصين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في أول ساعات العام الجديد، تبادلت روسيا واوكرانيا الاتهامات بشن هجمات، بينما افتتح زعيم كوريا الشمالية ورئيس الصين العام بتبادل التهاني بالعام الجديد والتعهد بتعزيز العلاقات.

وقال رئيس منطقة دونيتسك الأوكرانية المعين من قبل روسيا دونيس بوشلين، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في قصف أوكراني لمدينة دونيتسك، في حين قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت هجومًا جويًا آخر على بعض المناطق.

وقال بوشلين على تطبيق تيليجرام، إن 7 أشخاص أصيبوا أيضًا في "قصف عنيف" شنته القوات الأوكرانية على وسط دونيتسك.

في أثناء ذلك، قالت القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا نفذت هجومًا جويًا جديدًا خلال الليل، استهدف به مناطق ميكولايف وأوديسا ودنيبرو.

تعزيز التعاون

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلًا عن الإذاعة الرسمية في كوريا الشمالية، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الصيني شي جين بينغ تبادلا التهاني بمناسبة العام الجديد.

وأضافت أن الزعيمين تعهدا في رسائل بعث بها كل منهما للآخر، بالعمل على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.