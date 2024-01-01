السلام والشفاء.. أول تغريدة للرئيس الإسرائيلي في العام الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - نشر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ فجر الاثنين تدوينة على صفحته الرسمية على منصة "X" بمناسبة السنة الجديدة، كشف من خلالها أهم مطلب لتل أبيب مع دخول العام 2024.

وقال إسحاق هرتسوغ: "مع دخولنا عام 2024 أدعو أسرة الأمم بأكملها وجميع قادة العالم إلى المطالبة والعمل من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن رهائننا الـ 133".

وأضاف" "الأطفال والمسنون والنساء والرجال محتجزون في أسر وحشي من قبل حماس، دون أدوية حيوية أو زيارة من الصليب الأحمر".

وأفاد بأن "إطلاق سراحهم فورا هو جوهر معركتنا مع حماس في غزة".

واختتم تدوينته بالقول "أتمنى أن يبدد النور الظلام، وليجلب العام الجديد السلام والأمل والشفاء للجميع".