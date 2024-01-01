"النشرة" تعايد اللبنانيين بقدوم العام الجديد وتتمنى أن يكون عام 2024 عام خير وازدهار

تعايد صحيفة "النشرة" اللبنانيين بقدوم العام الجديد، وتتمنى أن يكون عام 2024 عام خير وازدهار، وأن يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتنطلق العجلة الاقتصادية في البلد.

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