شكرا لقرائتكم خبر عن كيم جونج أون: شبه الجزيرة الكورية على شفا صراع مسلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون إن شبه الجزيرة الكورية "تقترب من شفا صراع مسلح"، وإنه قد يقع اشتباك في أي وقت.

وأضاف: "إذا اختار العدو المواجهة العسكرية والاستفزازات ضدنا، فيتعين على جيشنا أن يوجه ضربة قاتلة لإبادتهم بشكل كامل من خلال حشد كل الوسائل والإمكانات الأكثر قسوة دون أدنى تردد".

وقالت وسائل إعلام رسمية كورية شمالية اليوم الاثنين، إن زعيم البلاد كيم دعا إلى تحسين وضع الاستعداد العسكري خلال اجتماعه مع قادة الوحدات الرئيسية بالجيش الشعبي الكوري، في مبنى مكاتب اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم يوم الأحد، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

البيئة الأمنية الحرجة

وقالت الوكالة إن كيم حلل بالتفصيل خلال الاجتماع "البيئة الأمنية الحرجة في شبه الجزيرة الكورية التي تقترب من حافة صراع مسلح مع مرور الأيام، وطبيعة تحركات المواجهة العسكرية للولايات المتحدة وغيرها من القوى المعادية".

وتابعت: "قال كيم إن الوضع يشير إلى الحاجة الملحة لزيادة شحذ السلاح لحماية أمن كوريا الشمالية وسلامها، وتحسين وضع الاستجابة العسكرية المنتظمة للجيش".

وأضاف أنه أمر واقع أن نزاعًا مسلحًا قد يندلع في أي وقت، وأنه كلما تقدمت الثورة الكورية بشكل أكثر ديناميكية، زاد يأس الإمبرياليين الأمريكيين وعشيرة كوريا الجنوبية لوقفها".

وشدد على أنه "يجب على جيشنا أن يحبط كل أشكال استفزازات العدو دون فشل، متزودا بالعداء الصارم ضد الأعداء".