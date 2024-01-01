كيم أمر بمحو كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حال بدأتا مواجهة مسلحة

أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون كبار المسؤولين العسكريين في بلاده بـ"محو كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في حال بدأتا مواجهة مسلحة"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الاثنين.

واطلق كيم خلال اجتماع مع كبار القادة الكوريين الشماليين في بيونغ يانغ "تهديدات جديدة بتوجيه ضربات نووية ضد سيول"، وأمر بتسريع الاستعدادات العسكرية لـ"حرب" يمكن أن "تندلع في أي وقت" في شبه الجزيرة.

واتهم كيم واشنطن بأنها تقف وراء "أنواع مختلفة من التهديدات العسكرية". وأمر "بتعبئة جميع الوسائل والقوى المادية، بما في ذلك القوة النووية، في حالة الطوارئ ضد كوريا الجنوبية".

وشدد على أنه "لم يعد يسعى إلى المصالحة وإعادة التوحيد مع الجنوب"، متحدثا عن "وضع أزمة مستمرة لا يمكن السيطرة عليها" قال إن سيول وواشنطن أثارتاها.

وعززت سيول وواشنطن تعاونهما الدفاعي في مواجهة سلسلة قياسية من اختبارات الأسلحة التي أجرتها بيونغ يانغ في عام 2023.