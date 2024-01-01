"نتنياهو الكذاب الأشر".. يخدع العالم المسيحى بتهنئة عيد الميلاد

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "نتنياهو الكذاب الأشر"، استعرض خلاله خداع نتنياهو للعالم المسيحى بتهنئة عيد الميلاد، رغم أنه لم يتورع عن تفجير جثث موتى المسلمين والمسيحيين بفلسطين، و"هدير الأسلحة" في القطاع طغى على احتفالات الكريسماس، و"صوت المتفجرات" طغى على دق أجراس الكنائس، وحصيلة أرقام الجرائم مرعبة.

الواقع والحقيقة يؤكدان أن كنائس الطوائف المسيحية في الدول العربية استقبلت احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة هذا العام وسط أجواء من الصمت والحزن الشديد، وأشجار تخلو من الزينة والإضاءة مثلما يحدث كل عام، وأبنية ومتاجر خالية من كل مظاهر الفرح والبهجة التي كانت تتميز بها في مثل هذه الأجواء، وذلك بالتزامن مع استمرار الحرب على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في يومها الـ 86 والتي تدخل شهرها الثالث.

وتتزايد المخاوف بشأن مصير المسيحيين في قطاع غزة الذين كان احتفالهم بعيد الميلاد هذا العام باهتا مع تواصل الحرب في القطاع، إذ أبدى الرئيس الفرنسي قلقه حول مصير الكاثوليك في غزة، بينما أدان البابا فرنسيس الوضع الإنساني البائس في غزة معربا عن أسفه لـ"هدير الأسلحة" في القطاع الذي طغى على احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم، حيث أشادت حركة المقاومة "حماس"، بموقف مسيحيي فلسطين لاقتصار احتفالهم بعيد الميلاد هذا العام على الشعائر الدينية، نظرا لما يتعرض له قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على كيفية خداع نتنياهو العالم المسيحى بتهنئة عيد الميلاد، وذلك فى ليلة الكريسماس، والذى لم يتورع عن تفجير جثث موتى المسلمين والمسيحيين بفلسطين، خاصة وأن حلم الصهاينة "إسرائيل الكبرى" تشمل حدود مصر جنوباً وإيران شمالاً ودول الخليج العربي وتغطي منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وذلك في ظل استمرار وتصاعد حدة الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة مع بداية اليوم الـ86 من الحرب الإسرائيلية التي زاد فيها عدد الشهداء منذ بدء الحرب الإسرائيلية إلى 20 ألفا و424، فيما بلغ عدد الجرحى 54 ألفا و36، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في القطاع اليوم الأحد، في حين قال مسؤول بأحد المستشفيات إن جيش الاحتلال ينفذ إعدامات ميدانية بشكل يومي.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"نتنياهو الكذاب الأشر".. يخدع العالم المسيحى بتهنئة عيد الميلاد.. لم يتورع عن تفجير جثث موتى المسلمين والمسيحيين بفلسطين.. و"صوت المتفجرات" فى القطاع طغى على دق أجراس الكنائس.. وحصيلة أرقام الجرائم مرعبة



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