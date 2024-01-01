انذار من تسونامي محتمل بعد زلزال بقوة 7,4 درجات ضرب وسط اليابان

افادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية عن ان "زلزالا قوي بلغت قوته 7,4 درجات ضرب وسط اليابان، ما دفع المسؤولين اليابانيين إلى إصدار تحذير من تسونامي وحضّ السكان في المنطقة على الانتقال إلى المرتفعات".
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بعدما ضرب الزلزال منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا قرابة الساعة 16,10 بالتوقيت المحلي "على جميع السكان إخلاء منازلهم فورا إلى المرتفعات".
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