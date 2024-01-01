الاستراليون استقبلوا العام الجديد بالألعاب النارية

استقبلت سيدني المُلقّبة بـ"العاصمة العالمية لعيد رأس السنة" العام الجديد، إذ تجمّع أكثر من مليون استرالي على امتداد شاطئ الميناء، في حين أشارت سلطات المدينة والشرطة إلى أن كل المواقع المطلّة على الألعاب النارية باتت مشغولة.

وتجمّع سكان سيدني في هذه المواقع متحدّين الطقس الذي يشهد رطوبةً غير معتادة في هذا الوقت من العام، وشاهدوا إضاءة جسر هاربور ومعالم أخرى بأسهم نارية وصل وزنها إلى ثمانية أطنان.

ونظمت أوبرا سيدنى عروضا للألعاب النارية وسط ابتهاج المتفرجين الذي حضروا للاحتفال بعروض الألعاب النارية المميزة