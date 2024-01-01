انت الان تتابع خبر النقل تعلن إنجاز الرصيف رقم (2) في ميناء الفاو الكبير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"الخليج 365"، إنه "وفقاً لتوجيهات وزير النقل ومع الساعات الأولى للعام الجديد تم الإعلان عن إنجاز الرصيف رقم2".

وأضافت الوزارة، أن "نسبة الانجاز العمل تجاوزت الـ (85%) في مشروع الأرصفة الخمسة وهي نسبة أعلى مما هو مخطط له في المشروع"، مشيرا الى ان "العمل في ميناء الفاو الكبير يجري وفق التعاقدات والسقف الزمني".



وتابعت الوزارة، أن "خارطة المشاريع في ميناء الفاو الكبير سواء كانت الأرصفة الخمسة أو باقي المشاريع تسير بوتيرة عالية ومتصاعدة ودون أي تأخير وبنسب متقدمة بالمقارنة مع المخطط له".

وبحسب الوزارة، فإن مشروع إنشاء محطة الحاويات لميناء الفاو الكبير وهو أحد المشاريع الخمسة للمشروع، يتضمن بناء خمسة ارصفة عملاقة لتفريغ السفن بطول (1750) مترا، وانشاء ساحة الحاويات بطول (2000 ) مترا وبعرض ( 600) بطاقة اولية تصل الى مليوني حاوية سنويا.

