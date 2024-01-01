أوكرانيا تعلن إسقاط عدد من الطائرات المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت كييف تدمير 21 من 49 مسيّرة أطلقتها القوات الروسية. وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالته للعام الجديد بأن أوكرانيا سيكون لديها مليون طائرة بلا طيار في ترسانتها عام 2024. وتَرافق خطابه المتلفز مع عرض صور مدفعية ومقاتلات أوكرانية.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان على تلغرام بأن مسيّرات أطلقتها القوات الروسية استهدفت خصوصا "خطوط الدفاع الأمامية ومنشآت مدنية وعسكرية ومرتبطة بالبنى التحتية في المناطق الواقعة على خط الجبهة".

كذلك، قالت كييف إن ستة صواريخ موجّهة استهدفت مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد من دون أن توضح ما إذا كانت الصواريخ الستة أصابت أهدافها.

وأفاد حاكم خاركيف أوليغ سينيغوبوف بأن 28 مدنيا جرحوا في الهجوم على المدينة.

وقال رئيس البلدية إيغور تيريخوف على تلغرام "نتيجة الهجوم الليلي للمسيّرات الروسية على خاركيف، تضررت أبنية في وسط المدينة.