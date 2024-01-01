الخازن حيّا القوى الامنية على جهودها المثمرة خلال ليلة رأس السنة

وجّه الوزير السابق ​وديع الخازن​ تهنئة خاصة إلى قيادات ​الجيش اللبناني​ وقوى الأمن الداخلي​ و​الأمن العام​، لـ"الجهود المثمرة التي أنتجت إنتقالاً هادئا بين عام مضى وعام أتى، حيث لم يسجل أيّ حادث أمني على الإطلاق".

ونوّه بـ"اقتصار ​حوادث السير​ القليلة على إصابات طفيفة"، لافتا الى ان "كل ذلك بفضل الانتشار الواسع لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، وجهوزيتهم الكاملة تنفيذا لخطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع الجيش اللبناني و​الدفاع المدني​ وسائر ​الأجهزة الأمنية​ و​الصليب الأحمر​، إضافة إلى وعي المواطنين وتجاوبهم مع إرشادات قوى الأمن".

وتمنّى الخازن أن "تكون كل أيام ​السنة​ الجديدة على صورة الحصيلة الإيجابية لليلة رأس السنة".