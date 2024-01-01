مدن في أقصى الشرق الروسي في حالة انذار بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامي

أعلنت حالة "الانذار" في مدن في أقصى الشرق الروسي بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامي من دون القيام بعمليات إخلاء حتى الآن، بعد سلسلة من الزلازل العنيفة في اليابان.

واكدت وزارة الحالات الطارئة الروسية انه "قد تطال موجات تسونامي شواطئ على ساحل ساخالين الغربي". وأوصت سلطات فلاديفوستوك الصيادين بالعودة إلى الميناء.