انقطاع الكهرباء عن حوالى 33500 منزل بعد زلازل اليابان

انقطعت الكهرباء عن حوالى 33500 منزل في المنطقة المحيطة بمركز الزلازل التي ضربت وسط اليابان الاثنين، وفق ما أفادت المرافق المحلية. والمناطق المتضررة هي محافظات توياما وإيشيكاوا ونيغاتا الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.

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