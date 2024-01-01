الغارديان: بريطانيا تدرس شن ضربات جوية على الحوثيين

افادت تقارير لصحيفة "الغارديان" البريطانية بأن بريطانيا تدرس شن ضربات جوية على الحوثيين بعد أن قالت الولايات المتحدة إن قواتها البحرية أغرقت مؤخرا 3 قوارب كانت تستهدف سفينة حاويات في البحر الأحمر.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد اكد وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس إن الحكومة البريطانية لن تتردد في اتخاذ "إجراءات مباشرة" لمنع وقوع المزيد من الهجمات، وسط تقارير تفيد بأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة تعدان بيانا مشتركا لإصدار تحذير نهائي للمجموعة اليمنية.
وكانت صحيفة "التايمز" البريطانية قالت إن الجيش البريطاني يستعد لإمكانية شن هجمات جوية بالتنسيق مع واشنطن ضد أهداف حوثية في اليمن.
وأفادت الصحيفة بوجود مشاورات مع دول أوروبية أخرى للانضمام لهذه الهجمات المحتملة، في مسعى لوقف تهديد الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر.
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