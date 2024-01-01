بالتعاون مع البريكس .. إيران تبدأ إجراءات إلغاء الدولار في تعاملاتها التجارية

الشارقة - اميمة ياسر - بدأت إيران، مثل أعضاء "بريكس" الآخرين، على إلغاء استخدام الدولار في التعاملات التجارية والاقتصادية والمالية داخل المجموعة، وبدأت بالفعل عدة خطوات في هذا الاتجاه.

أعلن ذلك نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا علي باقري كياني، وقال في حديث لمراسل "نوفوستي": "ضمن هذه المنظمة، لدينا العديد من المهام المخططة لها والعمل المشترك مع أعضاء آخرين في بريكس.

وكان أحد أهم الأعمال هو إلغاء استخدام الدولار في المعاملات التجارية والاقتصادية والتعاون المالي.

لقد بدأت نشاطات من هذا القبيل في عمل بريكس، ونأمل في تعزيز هذه الأنشطة وتنميتها من أجل تنفيذ هذه المهمة في أقرب وقت ممكن".