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تراجع بعض حواف بحيرة سد النهضة .. شراقي: تفريغ مليار متر مكعب لن يفيد إثيوبيا

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الشارقة - اميمة ياسر - أكد أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه، عباس شراقي، توقف المياه عن الممر الأوسط لـ"لنهضة" منتصف ديسمبر، مشيرا إلى أنه جف تماما مع إمكانية بدء وضع الخرسانة لإتمام هيكل السد الخرساني.

وقال شراقي في تصريح لـRT إن بوابتي التصريف لا تزالان مشرعتين، وعليه فقد تم تفريغ حوالي 1 مليار متر مكعب بواقع حوالى 70 مليون متر مكعب في اليوم الواحد.

وبين أن هذا الحجم من مياه التفريغ - من إجمالي التخزينات الأربعة السابقة والبالغة 41 مليار متر مكعب - يعتبر غير ذي جدوى لإثيوبيا حيث لا توجد توربينات في هاتين الفتحتين، ويتضح ذلك من خلال تراجع بعض حواف البحيرة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأردف الخبير شراقي: "أصبح إجمالى المخزون حاليا حوالى 40 مليار متر مكعب، حيث تأخرت إثيوبيا فى غلق إحدى البوابتين حتى يوم 30 ديسمبر 2023، ومن المتوقع غلقها قريبا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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