"سبايدرمان وبابا نويل" يحتفلان بالعام الجديد مع محاربي السرطان في الأقصر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

احتفل شاب يرتدي زي "سبايدرمان" ومرة أخرى "بابا نويل" مع الأطفال مرضى السرطان، فى مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، بالعام الجديد بتوزيع الهدايا عليهم فى جو من الفرحة والسعادة.

وجاءت فكرة الشاب مع احتفالات المستشفى، بقدوم العام الميلادي الجديد، للتأكيد على مساندتها للمرضى، لبث روح التحدي، والأمل والحماس، فى نفوس الأطفال مرضى السرطان، ولمساعدتهم على تخطي المرض بمعنويات مرتفعة.

وقال الشاب المتقمص شخصية سبايدر مان، إنه في نهاية العام ومع بدء آخر جديد سعدنا بزيارة الأطفال المرضى فى الصرح الطبى العملاق، لرسم ضحكة وبهجة على وجوههم، مؤكدا على أن فريق اصنع ضحكة يوجه شكره وامتنانه على المجهود العظيم والملحوظ من كل العاملين في مستشفى الأورمان التي تصنع حياة جديدة لهؤلاء الأطفال.

ورحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان؛ بالشاب الذى يقدم شخصية "سبايدر مان"للأطفال داخل المستشفى، مؤكداً أن ذلك يخفف من معاناة المرضى، وكذلك إسعاد أطفال المستشفى في كافة المناسبات.

وأشار إلى أن أهم ما يحتاجه المريض في مسيرته العلاجية، هو السعادة والتفاؤل ودعمه باستمرار معنويا ونفسيا، مؤكداً على أن المستشفى، يرحب بكافة المبادرات من مختلف الجهات والمؤسسات، بجانب إقامة العديد من العروض الترفيهية وكذلك اللقاءات التثقيفية التى تساعد المرضى على تحمل العلاج اليومي إلى جانب رفع الروح المعنوية خلال رحلة العلاج.