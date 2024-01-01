"القسام" اعلنت السيطرة على طائرة مسيرة استخبارية للجيش الإسرائيلي

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنها "سيطرت على طائرة مسيرة استخبارية للجيش الإسرائيلي".

واوضحت "القسام"، في بيان لها، "كتائب القسام تسيطر على طائرة "درون" صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة".

وأعلنت "القسام"، يوم أمس الأحد، أنها أسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "Skylark-2" كانت في مهمة استخبارية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع، أسفرت عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.