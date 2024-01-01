شكرا لقرائتكم خبر عن بعد زلزال اليابان.. الساحل الشرقي لكوريا الجنوبية يتأهب لموجات تسونامي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إن أولى موجات المد العاتية تسونامي، وصلت لسواحل البلاد الشرقية الساعة 0921 بتوقيت جرينتش وبلغ ارتفاعها 45 سنتيمترا عقب زلزال قوي ضرب اليابان اليوم الاثنين.

وأوضحت الهيئة في بيان أن أمواج تسونامي قد تزيد ارتفاعًا بعد الموجات الأولية ويمكن أن تستمر لأكثر من أربعة وعشرين ساعة بعد الزلزال.

تدابير احترازية وإخلاء

وقالت وزارة الداخلية والسلامة الكورية الجنوبية إن سلطات إقليم جانجون حذرت السكان لاتخاذ تدابير احترازية وطلبت منهم إخلاء الأراضي المرتفعة.

وحذرت هيئة الأرصاد في وقت سابق اليوم الاثنين من ارتفاع مستويات البحر في بعض مناطق إقليم جانجون على الساحل الشرقي بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 7.6 درجة شمال وسط اليابان.

وقالت إن موجات تسونامي بارتفاع 0.3 متر قد تصل للسواحل الشرقية لكوريا الجنوبية بين 0929 و1017 بتوقيت جرينتش.

وطلبت سلطات إقليم جانجون في رسائل نصية عاجلة من المواطنين الابتعاد عن الساحل والاخلاء لمناطق مرتفعة. وقالت وزارة الداخلية والسلامة إن مدينة سامتشوك نصحت السكان بالانتقال إلى مناطق بارتفاع أعلى من مبنى من ثلاثة طوابق.